Eigenaar gesloten Roosendaals café De Kaai zou handelen in kilo’s coke

Buurman wei Verbiest in Wouw vreest voor zijn rieten dak: wat als buren te dichtbij een vuurtje stoken?

17:02 WOUW/DEN HAAG - De Raad van State moet zich opnieuw gaan uitspreken over woningbouw aan de Bulkstraat in Wouw. Dinsdag stond bewoner van de Bulkstraat Sjef Dekkers hiervoor in Den Haag bij de hoogste bestuursrechtbank. Hij vindt dat de woningen die in de wei Verbiest gepland staan te dicht op zijn met riet gedekte huis komen. Hij is bang voor brand als zijn buren een vuurkorf in hun tuin aansteken. ''Ik ga straks meer met een gerust hart op vakantie'', vertrouwde hij dinsdag de drie bestuursrechters toe.