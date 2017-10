Eigenaar door brand getroffen Grieks restaurant Irodion in Roosendaal: 'Hopen dat het meevalt'

De schrik zit er goed in, sinds ze woensdagochtend rond 6.00 uur werden gebeld dat er brand was uitgebroken in het appartement boven hun restaurant.



Over de schade aan het restaurant kan Kostopulos rond 8.30 uur nog niks zeggen, hij heeft nog niet binnen mogen kijken. ,,We hopen dat het meevalt, maar ja...'' Hij wijst naar de zwartgeblakerde muren op de eerste verdieping. Zeker is dat het restaurant de komende dagen gesloten blijft.



Kostopulos is eigenaar van het pand in de Raadhuisstraat. De woning boven de zaak wordt bewoond door een paar van zijn personeelsleden. Op het moment dat de brand uitbrak, waren er drie mensen aanwezig. Die zijn door de brandweer uit het pand gehaald, één van hen moest naar het ziekenhuis. Kostopulos: ,,Gelukkig is iedereen er uit gehaald.''