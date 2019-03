Eigenaar café Stroop blij met geld en steun uit buurt

BOSSCHENHOOFD - Vincent van den Broek, eigenaar van café Stroop, is blij met het geld dat is opgehaald voor de boetes voor geluidsoverlast en steunbetuigingen met een handtekeningenactie in de buurt.

Via een crowdfundingactie is er woensdagmiddag 10.000 euro opgehaald met 496 donaties in vier dagen. De 10.000 euro is het bedrag van 2 boetes voor geluidsoverlast van het café. ,,We zijn enorm verheugd en gaan met de initiatiefnemers van de actie overleggen wat we met het geld gaan doen. Het lijkt mij zonde om het voor de boetes te gebruiken. Dan is er nog niks opgelost aan het probleem. Dat oplossen lijkt me veel beter, “zegt Van den Broek.

Naast de geldinzameling is er een handtekeningenactie. In het dorp worden handtekeningen verzamelt omdat een groep zich zorgen maakt over de leefbaarheid in Bosschenhoofd als de optredens in het café niet langer door gaan. De handtekeningen worden binnenkort aangeboden aan burgemeester Jobke Vonk-Vedder.

,,We moeten nadenken over ideeen om de overlast te verminderen. Binnen in het café is er geen ruimte meer om te isoleren. Het is nu eenmaal een druk café met veel beweging en rumoer van bezoekers. Door de steun van de handtekeningen merken we toch weer dat het café door zoveel mensen gewaardeerd wordt, reageert van den Broek.

De eerste klachten over geluidsoverlast bij optredens in de weekends dateren van 2010. Vijf jaar later waren er nog twee meldingen. Van den Broek besloot vorige week de concerten in de ban te doen na de dure bekeuringen.