Eigenaar café De Kaai vrij in cokezaak vanwege faillissement

Y. (35) zat sinds mei vast nadat hij werd aangehouden op verdenking van drugshandel. Hij zou met zijn vader in maart en mei meerdere drugsdeals hebben gesloten en vijf kilo cocaïne hebben verhandeld. Undercoveragenten hielden hem al een tijdje in de gaten en tapten zijn telefoon af. De vader was deze week niet in de rechtbank aanwezig; hij zit nog vast in België.