Eigenaar afgebrand koetshuis ziet uitweg uit maandenlange impasse: ‘Dat zou toch mooi zijn?’

Hij hoopt daarom op medewerking van de gemeente, want veel andere opties heeft hij niet, zegt Göbel. Volgens de Erfgoedwet is hij verplicht het monumentale koetshuis achter de Molenstraat in de oude staat te herstellen, maar daarvoor was hij niet verzekerd. ,,Ik heb dat geld helemaal niet. Dat zou drie ton kosten, terwijl ik het daarna nog maar voor twee ton zou kunnen verkopen. Dan ga ik gigantisch het schip in. Dat kan de gemeente niet van een burger verwachten.”

Quote Het staat nu op een nogal ongelukki­ge plek voor een monument Rob Göbel, eigenaar koetshuis

Gordiaanse knoop

Ondertussen hoort hij ook niets over de dwangsom van 1250 euro per week, die de gemeente hem in het vooruitzicht stelde. Die zou vanaf 15 juli worden geïnd als hij het koetshuis niet opnieuw op zou bouwen, maar dat is niet gebeurd. ,,Ik wacht nog steeds op bericht over wat me nou precies te wachten staat. En bovendien; ze kunnen mij wel allerlei boetes gaan opleggen, maar ja.. Als ik het wél opknap, is het voor mij een nog groter financieel drama.”

Volledig scherm De brand in juni 2018 waarbij het koetshuis volledig uitbrandde. © Christian Traets MaRicMedia

De gemeente wijst erop dat het hier gaat om landelijke wetgeving. Die moet Göbel naleven, net zoals dat de gemeente daar nu eenmaal op moet toezien. Die gordiaanse knoop kan worden doorgehakt als het koetshuis wordt verplaatst, denkt Göbel. Maar er zit alweer een nieuwe kink in de kabel; volgens Göbel kreeg de koper van de monumentencommissie te horen dat het pand zijn monumentale waarde verliest als het niet meer op zijn originele plek staat.

Vrouwenhofpark

Onzin, vindt Göbel. ,,Het staat nu op een nogal ongelukkige plek voor een monument. Achter een hek, waar mensen er niet bij kunnen. Dan kan het beter in een mooi park staan.” Daarmee doelt hij op het Vrouwenhofpark, waar in 1984 ook een koetshuis afbrandde. ,,Dat is nooit teruggeplaatst. Ik weet niet of de koper dat ermee van plan is, maar dat zou toch een mooie oplossing zijn?”

Quote De eigenaar zal zelf met onderzoeks­re­sul­ta­ten en eventuele voorstel­len moeten komen Toine Theunis, wethouder

Verantwoordelijk wethouder Toine Theunis noemt de koetshuiskwestie ‘erg gecompliceerd’, maar wil verder niet op de plannen ingaan, zolang die niet concreter zijn. ,,We hebben begrip en respect voor de vervelende situatie waarin de gedupeerde eigenaar zich bevindt. Hij zal zelf met onderzoeksresultaten en eventuele voorstellen moeten komen. Die zullen we dan rechtstreeks met hem bespreken.”

Volledig scherm De brandschade aan het koetshuis, een paar dagen na de brand van juni 2018 © Alfred de Bruin