Eigen sportveld als eerbetoon aan RBC-icoon en inspirerende Kalsdonker Kees Vermunt

video Jungle Beat op De Klinkert in Oudenbosch is musical en carwash ineen

8:46 OUDENBOSCH - Van eindejaarsmusicals in aula's of theaterzaaltjes in schoolgebouwen komt dit jaar weinig terecht. Op basisschool De Klinkert hebben ze daar iets op gevonden. Op het schoolplein voerden de groep 8-leerlingen stukjes uit de musical Jungle Beat op. Ouders en buurtbewoners konden vanuit hun auto toekijken.