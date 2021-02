Eigen GGZ-steunpunt voor Markland-scholen: ‘Leerlingen hebben echt last van zo lang thuiszitten’

Inbreker Kalsdonk was ‘op de vlucht voor Franse criminelen’

16 februari ROOSENDAAL/BREDA – De 18-jarige Fransman die op 2 oktober is opgepakt in een opengebroken Mercedes aan de Parklaan in Roosendaal was op zoek naar een plek om te slapen en op de vlucht geslagen voor Franse criminelen die hem naar het leven stonden. Dat zei hij dinsdag bij de rechtbank in Breda.