Eigen festivalbier op Bierfestival Oudenbosch

Het is dan de vierde zaterdag in september en dat is voor het derde jaar op rij het moment om bevriende bierbrouwers uit te nodigen voor het Bierfestival op het Jezuïetenplein in Oudenbosch. De organisatie werkt samen met brasserie Tivoli. Het Biergilde Oudenbosch is een vereniging met een liefde voor speciaalbieren en interesse in het brouwen van bier. Er zijn ook leden die ervaring hebben met het brouwen van bier als hobby. Het biergilde is in de zomer van 2014 opgericht door een vijftal enthousiaste vrienden en is uitgegroeid tot een club van 15 mensen.