Eigen bijdrage WMO vanaf eind maart in Roosendaal

ROOSENDAAL - Mensen die in de gemeente Roosendaal gebruikmaken van een Wmo-voorziening gaan vanaf 25 maart een vaste eigen bijdrage betalen van 17,50 euro per periode van vier weken. De inkomensafhankelijke bijdrage vervalt.

Ook de cliënten van hulp bij het huishouden (HbH-plus) en mensen die gebruikmaken van de Maatwerkvoorziening Begeleiding moeten deze eigen bijdrage gaan betalen.

De verplichte eigen bijdrage geldt voor iedereen die gebruik maakt van een of meer voorzieningen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De hoogte is 17,50 euro per periode, ongeacht inkomen of vermogen of het aantal voorzieningen. Overigens is het geen Roosendaalse maatregel maar gaat het om een nieuwe landelijke regelgeving.

Ziektekostenverzekering

Inwoners van Roosendaal die via de WMO gebruik maken van hulp bij het huishouden en de Maatwerkvoorziening Begeleiding betaalden tot nu toe geen eigen bijdrage. Vanaf 25 maart dus wel. Als deze inwoners de collectieve ziektekostenverzekering voor minima hebben, kunnen zij de nieuwe verplichte bijdrage declareren bij de zorgverzekering. Op die manier krijgen ze de verplichte eigen bijdrage weer terugbetaald. Inwoners met een inkomen van 120 procent van de bijstandsnorm of hoger zijn niet collectief verzekerd en zijn de bijdrage van 17,50 euro per vier weken wel verschuldigd.

Mantelzorg

Marie Augustijn van het Mantelzorgsteuntpunt Roosendaal is blij met de nieuwe maatregel. ,,Voorheen was de eigen bijdrage inkomensafhankelijk. Vaak was die eigen bijdrage een belemmering om hulp te gaan vragen. Nu wordt ie 17,50 euro per vier weken voor iedereen. Dat is voor iedereen betaalbaar. Nee, ik hoor geen negatieve geluiden.” Ook aan organisaties als de WMO-raad Roosendaal en de Adviesraad Sociaal Domein Roosendaal is aangeboden te reageren op de te nemen maatregelen, maar ze hebben daar geen gebruik van gemaakt.