EHBO-vereniging St. Vitalis uit Roosendaal trekt na 82 jaar de stekker eruit

Te weinig mensen

,,De belangrijkste reden voor onze opheffing is het feit dat we te weinig mensen hebben om een volwaardig bestuur samen te stellen. Daarnaast konden we al een paar jaar niet voldoen aan onze primaire doelstelling; het geven van EHBO-basiscursussen. Steeds meer bedrijven en instellingen kiezen namelijk voor BHV'ers in plaats van volwaardige EHBO'ers", vertelt Elly Jansen-van Riemsdijk, voorzitter van St. Vitalis.

Deze vereniging werd in 1936 opgericht en heeft het dus 82 jaar volgehouden. ,,Ons ledental is de afgelopen tien jaar gehalveerd. Officieel hebben we nog 72 leden, maar lang niet iedereen van deze groep is nog actief. Het werk tijdens evenementen zoals De Draai van de Kaai, kermis of sportactiviteiten moest vaker door dezelfde actieve groep binnen Vitalis worden gedaan. Dan ben je, zeker tussen juni en september als de evenementenkalender bomvol is, eigenlijk ieder weekend aan de beurt. Dat werd te veel."

Zusterverenigingen

Organisatoren zullen voor evenementen die na 17 juni (de laatste dag dat Vitalis in actie komt) plaatsvinden, voortaan een beroep moeten doen op zusterverenigingen uit omliggende dorpen of steden als Bergen op Zoom of Breda. De andere EHBO-afdeling uit Roosendaal geeft namelijk alleen maar cursussen en assisteert niet bij evenementen.

SafeCrowd

De verwachting is dat een deel van de St. Vitalis-leden zullen overstappen naar andere EHBO-afdelingen. Tijdens de ledenvergadering heeft de Stichting SafeCrowd uit Breda aangegeven een deel van de activiteiten zoals lessen en hulpverlening over te willen nemen. ,,Uiteraard is het aan de leden en organisaties zelf om te beslissen of ze met deze stichting of een andere EHBO-vereniging in zee gaan."