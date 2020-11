Egelopvang voelt zich geïntimideerd: ‘Willen ze ons weg hebben?’

Conny en Dré Scheeres vangen al ruim twintig jaar egels in hun tuin op en krijgen naar eigen zeggen steeds vaker te maken met opsporingsambtenaren van de gemeente. ,,We voelen ons erg geïntimideerd. Het lijkt wel of de gemeente ons weg wil hebben.”

Klachten nemen toe

Quote Vorig jaar werden we zelfs ‘s nachts lastigge­val­len door een ambtenaar. Onze hele tuin werd in het licht gezet Dré Scheeres De Roosendaalse egelopvang aan de Lavadijk heeft het de laatste jaren extreem druk. Door de droge zomers raken steeds meer egels in de problemen. Het aantal klachten uit de buurt neemt volgens Dré Scheeres navenant toe. ,,We krijgen verwijten over geuroverlast, er zouden ratten in onze tuin zitten en we krijgen zelfs de schuld van wateroverlast in de buurt. Ook met onze kledingcontainer en onze vuilniscontainers hebben ze moeite.”

Behalve van donaties is de egelopvang afhankelijk van de inkomsten uit kleding en ingezameld frituurvet. Scheeres zegt de laatste vier jaar twaalf boa’s op bezoek te hebben gehad. ,,Vorig jaar werden we zelfs ‘s nachts lastiggevallen door een ambtenaar. Onze hele tuin werd in het licht gezet.” Scheeres is ten einde raad. ,,Soms denken we aan stoppen en weggaan.”

Geen sprake van dwarsbomen

Bij de gemeente zijn de problemen niet of onvoldoende bekend. Een woordvoerder komt slechts één melding in het systeem tegen. ,,Logisch dat een klacht wordt opgevolgd door een bezoek. Daar hebben onze inwoners recht op.” Wel weet de woordvoerder van bemiddeling door de wijkagent in de buurt. ,,Dat betrof aan de straat geplaatste vuilcontainers, op dagen dat er geen ophaal is. Voor zover we weten is daar een oplossing voor gevonden.”

Er is geen sprake van dat de gemeente de egelopvang wil dwarsbomen, zegt de woordvoerder: ,,Ze doen nuttig werk en voldoen aan alle kwaliteitseisen die aan een dergelijke opvang worden gesteld.”