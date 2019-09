Eeuwfeest Norbertus en Gertrudis met banieren ingeluid

Reünie

Wie herinneringen aan het Norbertus Lyceum wil ophalen kan op zaterdag 14 september in de school terecht tijdens Open Monumentendag. Een week later wordt de reünie van het Gertrudiscollege gehouden. Daarvoor hebben zich nu al meer dan 1.500 mensen aangemeld. In oktober worden afwisselend sport- en wetenschapsdagen gehouden.

Expositie Tongerlohuys

Donderdag 10 oktober is de Wereldburgerschapsdag waarna alle leerlingen op 11 oktober een dagje Efteling krijgen aangeboden. De festiviteiten gaan in 2020 door met een symposium op donderdag 13 februari en zaterdag 18 april is de reünie van het Norbertuscollege. In museum het Tongerlohuys is van 14 juni tot en met 15 augustus een expositie te zien rond het jubileum.