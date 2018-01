Eeuwelinge uit Hoeven reed tot voor kort nog auto

Nieuwkomer Ad Vissenberg lijsttrekker voor PVV in Rucphen

15:00 RUCPHEN - Ad Vissenberg is lijsttrekker voor de PVV in Rucphen. De partij maakte maandag bekend dat Vissenberg en Brigitta Clercx de kandidatenlijst aanvoeren in de enige gemeente in West-Brabant waar de PVV meedoet aan de raadsverkiezingen. Beide zijn nieuw in de politiek.