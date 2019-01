Eerste zonnepark Roosendaal met 30 hectare gelijk het grootste

ROOSENDAAL - In het 29,7 hectare grote perceel tussen de Holderbergsedijk, de Nieuwe Roosendaalsche Vliet en de Evertkreekweg komt het eerste zonnepark in de gemeente Roosendaal. Er komen 114.500 zonnepanelen op 22,8 hectare netto.

De zonnepanelen brengen jaarlijks naar verwachting 30 miljoen kWh op en daar kunnen ongeveer 10.000 huishoudens op draaien.

Het Roosendaalse college van B en W wil aan deze plannen meewerken en vraagt de gemeenteraad nu een zogeheten verklaring van geen bedenkingen. Als de raad die verklaring afgeeft kunnen belanghebbenden eventueel bezwaarschriften indienen. Daarna kan de initiatiefnemer, Diepp Solar uit Etten-Leur, beginnen met de aanleg.

Wethouder Klaar Koenraad (GroenLinks) vertelt het niet zonder enige trots. Temeer daar met de zonneakker ten noorden van de stad 19.500 ton CO2-uitstoot kan worden voorkomen. De gemeente is al geruime tijd bezig met zonneweiden. Vorig jaar zijn de eerste aanvragen voor de aanleg van zonneakkers ingediend en nu is een besluit genomen over het zonnepark aan de Evertkreekweg. Met 30 hectare is dat het grootste dat in Roosendaal wordt aangelegd.

De onderhandelingen met Diepp Solar hebben nu geleid tot een zogeheten anterieure overeenkomst gesloten. Daarin hebben gemeente en ondernemer alles geregeld, van het verhalen van eventuele planschade tot de financiering, van de risico's bij de aanleg tot de voorwaarden waaronder het park over 25 jaar kan worden ontmanteld.

Volledig scherm Het zonnepark komt tussen de Holderbergsedijk, de Evertkreekweg en de Nieuwe Roosendaalsche Vliet. © Diepp Solar Etten-Leur Voor de gemeente was een heel belangrijk punt hoe het zonnepark eruit komt te zien. Hoe het wordt ingepast in het landschap. Wethouder Koenraad: ,,Geen hekken met klimop eromheen! Er komen inheemse heggen omheen en onder de zonnepanelen komt ook beplanting. Bijzondere insecten krijgen er een kans. Bovendien wordt het een waterbuffer. Als het nodig is kan de grond onder de zonnepanelen onder water worden gezet.”

Het zonneveld van Diepp levert behoorlijk wat elektriciteit op. Er zijn regio’s in ons land waar de rem op zonneweiden is gezet omdat er zo veel elektriciteit wordt geproduceerd dat het net overbelast is. Hoe zit dat in Roosendaal? ,,In onze regio doet Enexis de bekabeling en de aansluitingen”, antwoordt de wethouder. ,,En het is een aandachtspunt: wij kunnen alles wel doen maar dan blijft er niks over voor bijvoorbeeld Steenbergen. Dus stemt Enexis het regionaal af.”