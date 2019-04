Eerste Wielergames op WielerExperience in Roosendaal

Se­rie-inbrekers uit Oudenbosch namen alle tijd: complete huisraad onderstebo­ven gegooid

13:09 BREDA/OUDENBOSCH - Bij vier inbraken in Schijf, Rucphen, Sprundel en Sint Willebrord werd in oktober vorig jaar het complete huisraad ondersteboven gegooid. Alle kasten open, laatjes eruit, spullen over de vloer, in werkelijk alle vertrekken, onder en boven in de woningen.