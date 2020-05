Eerste werkdag van paard Pearl in Halderbergse bossen: ‘Ga maar lekker bekeuren’

HOEVEN - Ze is een beetje zenuwachtig, maar ach... wie is dat nou niet op zijn of haar eerste werkdag? Ook de 17-jarige Pearl is op haar eerste dag bij het team Handhaving van de gemeente Halderberge niks menselijks vreemd.

En dat is nou juist zo apart, want de nieuwste collega van de gemeentelijke handhavers is namelijk allesbehalve mens. Pearl is een paard.

Pearl wordt door de gemeente gebruikt om de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) het surveilleren in het buitengebied wat eenvoudiger te maken. Want die bossen zijn uitgestrekt. De auto kan lang niet overal komen en het hele gebied te voet uitkammen, dat is al helemaal onbegonnen werk.

‘Boa te paard’

Quote We dachten dit eerst op 1 april te lanceren, maar het is eigenlijk écht heel handig Fabienne de Wit Vandaar dat Fabienne de Wit (18 jaar en net een jaar in dienst als boa bij de gemeente Halderberge) op het idee kwam om haar fraaie Arabier voor die rondjes in te zetten.



Slaat ze gelijk twee vliegen in één klap. Ze wilde vroeger dolgraag bij de bereden politie, maar dat is er niet van gekomen. ‘Boa te paard’ heeft ook wel wat.

Uit de hand gelopen grap

,,Het is een beetje een uit de hand gelopen grap’’, zegt De Wit. ,,We dachten dit eerst op 1 april te lanceren, maar het is eigenlijk écht heel handig.’’



Want hoewel het buitengebied lastig te coveren is, er gebeurt meer dan genoeg wat het daglicht niet kan verdragen, weet De Wit: ,,Sowieso veel afval - en drugsdumpingen. Of we dit vaker gaan doen? We zien dit als een eenmalige proef, maar als het werkt... waarom niet?’’

Extra wortels