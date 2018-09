Eerste week 'scooterverbod' in Roosendaal: 147 overtreders

‘Schoolzone maakt plein Zegge veiliger’

26 september ZEGGE - De afronding van afspraken over het dorpsplein in Zegge. Zo ziet Ton Christophersen het plaatsen van twee gele zuilen met de aanduiding Schoolzone in de Onze Lieve Vrouwestraat. De voorzitter van de Dorpsraad is tevreden dat het plein in hartje Zegge nu beter gemarkeerd is. Vooral voor schoolkinderen moet dat de situatie veiliger maken.