Eerste wandelvoetbaltoernooi succes in Roosendaal, 'Niet rennen is het allermoeilijkst'

ROOSENDAAL - Het lijf is misschien wat ouder, de geest wil nog steeds een ding: winnen! Dat bleek woensdagmiddag maar weer bij het allereerste Walking Football Toernooi dat DVO'60 organiseert in het kader van Roosendaal 750 jaar.

Volledig scherm roosendaal - 20181010 - wandelvoetbaltoernooi bij dvo.old stars roosendaal(blauw) tegen ijvv.score van old stars 750.Pix4Profs/Peter van Trijen © Pix4Profs/Peter van Trijen Daar doen zestien teams uit het hele land aan mee, waaronder ook teams van PSV en Feyenoord. DVO verschijnt als 'Old Stars Roosendaal 750' op het veld. Echt rustig is het niet, de mannen komen zo nu en dan fel uit de hoek.

Wandelvoetbal

Walking Football, wandelvoetbal dus, is voor 60-plussers die nog graag in teamverband willen sporten. Wandelvoetbal bestaat een jaar of drie en wordt al bij 328 clubs in Nederland beoefend. Bij deze vorm van voetbal speel je zes tegen zes, op een kwartveld. De spelers mogen geen slidings maken, de bal mag niet boven heuphoogte komen en ook rennen is uit den boze.

,,En dat is het állermoeilijkste'', weet Piet van Osta van DVO'60. Bij die club trainen sinds twee jaar elke woensdag achttien 'wandelvoetballers'. De enige vrouw onder hen, Marian Hamelink, speelt woensdag helaas niet mee. Ze is geblesseerd. Maar ze is er wel, om haar man Alfred aan te moedigen. Ze is verbaasd over hoe fel het eraan toegaat op het veld. ,,Dat gaat bij de trainingen heel anders. Maar met een wedstrijd krijgen die mannen toch die fanatieke waas van vroeger weer voor ogen'', lacht ze.

Techniek

Bij wandelvoetbal draai alles om techniek, zegt Hamelink. ,,Vrij wandelen en die bal echt in de voet plaatsen. Er wordt op getraind dat we niet hardlopen. Maar dan moeten ze daar bij wedstrijden natuurlijk ook wel op fluiten. We lopen meer vanuit de heupen, zoals bij snelwandelen.''

Orion 59 wint het toernooi. De sportiviteitsprijs gaat naar sv 't Harde.