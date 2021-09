Eerste voorstelling van Compagnie 21 vrijdag in première

ROOSENDAAL - Praten met de mensen van Compagnie 21 valt niet mee. In Compagnie 21 spelen en dansen ‘gewone’ mensen samen met mensen met een beperking. Het wordt al gauw een gesprek over wij en zij. Wij de gewone mensen zij, de spelers met een beperking.

Gelukkig is de leiding van Compagnie 21 dat gewend en gaat het al snel over de mensen van Compagnie 21. Vrijdag 10 september gaat hun eerste productie in première. No Bodies wordt gespeeld in De Kring en geldt als opening van het Festival Op De Grens.

Een voorstelling die verbaast en vertedert, die verrast en verwondert. Compagnie 21 vloeit voort uit de Theaterwerkplaats Tiuri, die sinds vorig jaar een eigen ruimte heeft naast de foyer van theater De Kring. ,,Bij Tiuri staat talentontwikkeling van mensen met een beperking centraal", zegt Bas Roijen van Compagnie 21. ,,De deelnemers krijgen er een basisopleiding.”

Volledig scherm Compagnie 21 is een inclusief theatergezelschap. Mensen met en zonder beperking spelen op hetzelfde toneel. © peter van trijen/pix4profs

Tiuri gelooft dat iedereen talenten heeft. Ook mensen met een cognitieve beperking of met het syndroom van Down. Sterker nog, misschien gaan ze er wel beter mee om dan wij. ,,Ze denken niet te veel na over hun talent en zijn daarmee een stapje verder dan wij. Wij moeten leren om niet na te denken en te spelen op intuïtie. Zij denken van nature meer vanuit het lichaam, vanuit intuïtie.” Weer dat wij en zij.

In de mode

Zijn mensen met Down in de mode? Bas Roijen en Lisanne Smits van Compagnie 21 snappen de vraag. Immers, Johnny de Mol trok veel kijkers met SynDROOM en met Down met Johnny en nu is de serie Down the road weer populair. Lisanne Smits: ,,Ja dat klopt, maar wij gaan verder. Echte inclusie gaat verder. Compagnie 21 is een professioneel gezelschap waar iedereen mee speelt.” Mensen met en mensen zonder beperking.

Volledig scherm Repeteren en nog eens repeteren. Vrijdag is de première van No Bodies in de grote zaal van De Kring in Roosendaal. © peter van trijen/pix4profs

Daarom hebben de spelers in No Bodies een doek over hun hoofd. Ziet er een beetje eng uit in het begin. ,,Zo kun je niet zien wie het zijn", legt Bas Roijen uit. Choreograaf Jordy Dik heeft zich laten inspireren door de zeggingskracht van het lichaam. Ook daarom hebben ze geen gezicht.

Zestien voorstellingen

De helft van de spelers- en dansersgroep heeft de basisopleiding bij Tiuri gehad. De andere zijn professionele podiumkunstenaars; vijf dansers en drie muzikanten. In de voorstelling gaan de dansers en muzikanten op zoek naar wie ze willen en mogen zijn. Alleen en samen. Er staan zestien voorstellingen geboekt. Vrijdag in De Kring de eerste. Bijna uitverkocht, zegt Lisanne Smits.

Het begint om 20.00 uur in de grote zaal. Na afloop is er een nagesprek met het publiek.