Eerste taak burgemeester Halderberge: skatebaan steppend inwijden

HOEVEN - Zo'n drie jaar geleden stuurde skater Jannes de Bruijn een mail naar de gemeente om iets te doen aan de Hoevense skatebaan. In zijn eigen woonplaats Oudenbosch was de voorziening al weg.

De baan is opgeknapt en het was aan de kersverse burgemeester Bernd Roks om de opening te verrichten. Zijn eerste taak in het openbaar. Het resultaat stemt de skaters tevreden. Jongerenwerker Ivo Kalis zegt dat de baan ook nog een nieuwe asfaltlaag heeft gekregen. ,,De baan is door Solos International opgeleverd. De gemeente trok er 24.000 euro voor uit. Aan de krappe kant, maar het is gelukt."

De oude quarterramp en -bank zijn gebleven. Compleet nieuw is de funbox in het midden van de skatebaan. Allerlei leeftijden krioelen er zaterdagmiddag door elkaar. Volgens Kalis is het voordeel dat je elke dag kunt skaten. De oudere jeugd kan de jongere bovendien wat leren en het is goed is voor het zelfvertrouwen.

Genieten

De kersverse burgemeester liet zich niet kennen en ging onder luid applaus met een stepje over de hindernissen. Daarmee was de baan ingereden. ,,Jullie zijn al volop aan het genieten zie ik. Goed dat destijds het initiatief genomen is om deze baan een tweede leven te geven. Het resultaat mag er zijn. Ik hoop dat jullie hier heel veel plezier van mogen hebben."

De elfjarige Maja van basisschool Uniek probeert met haar Penny-board de baan uit. Aan de zijkant volgt ze even de stunts van de haar vriendinnen. ,,Het is een heel erg fijne baan. Het is wel wat druk nu. Ik kom hier heel vaak. Met dit board is het heel lekker sturen.”

Krijn Consiglieri, Tom Janssen en Jannes de Bruijn waren de drie jongens, die samen met Surplus Jongerenwerk en de Samenstichting, de gemeente adviseerden. De burgemeester bedankte ze voor hun inzet en het mooie resultaat van een baan die weer helemaal up-to-date is.

Ivo Kalis, die na 20 jaar afscheid neemt als jongerenwerker ziet de heropening van de Hoevense skatebaan als een 'een mooie afsluiting van een fijne tijd in Halderberge'.

Met het harder zetten van de muziek was het officiële tintje achter de rug. De burgemeester keek bewonderend toe hoe de skatebaan gebruikt werd. De organisatie nodigde de jeugd uit om mee te doen aan een fotowedstrijd op Instagram. Voor de mooiste foto's zijn prijzen beschikbaar in de sfeer van skaten.