Eerste Summerfun in de zomerzon

Al een aantal jaren zet SSNB in Roosendaal Summerfun op. De gemeente Roosendaal streeft een fitte bevolking na. Dat bleek vorige week eens te meer bij de ondertekening van RSD FiT! met dertig instellingen en clubs. een fitte bevolking betekent ook een fitte jeugd. Dus zetten de dames en heren van Sport Service Noord-Brabant een divers sportprogramma in de vakantie op voor de jeugd van 5 tot en met 13 jaar.

Het Jachtseizoen

De eerste activiteit stond in het teken van de serie Het Jachtseizoen. Bij deze serie slaat een bekende Nederlander op de vlucht. Het team van Het Jachtseizoen moet proberen hem of haar binnen vier uur te pakken te krijgen. Op het zonovergoten Luitenpark in de wijk Kalsdonk ging om klokslag 13.00 uur een soortgelijke jacht van start.

Voetballiefhebbers

De kinderen gingen in groepjes de wijk in om de boef te vangen. Die bandiet stuurde om de twee minuten via de mobiele telefoon zijn locatie door waarna de kinderen achter hem aan gingen. Vandaag (dinsdag) is gelijk de tweede activiteit. Voor de voetballiefhebbers wordt op het Cruyff Court aan de Westrand vanaf 13.00 uur een toernooi gehouden.

Thuis naar de wc

De komende weken zijn er elke maandag, dinsdag en donderdag activiteiten voor de jeugd. Meestal wordt een bijdrage van 3,50 euro gevraagd. Rik van den Broek (SSNB) over de maatregelen rond corona: ,,Die anderhalve meter was al niet verplicht bij kinderen. De begeleiding probeert de afstand wel te handhaven. En we vragen de kinderen hun eigen fles mee te nemen en thuis naar de wc te gaan.”

Het hele programma is te vinden op de website van Sport Serive Noord-Brabant en Sjors Sportief.