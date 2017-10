'Eerste schooldag' voor Hoevense kinderen in binnenspeeltuin

HOEVEN - De één z'n dood is de ander z'n brood. Zo redeneerde in eerste instantie Ferry de Bont, die maandag met zijn kinderen Noah (5) en Robin (4) de Bredase binnenspeeltuin Monkey Town binnenliep. ,,Het was een gekkenhuis. Ik dacht even dat heel Hoeven was uitgelopen om de plotsklaps verlengde herfstvakantie hier te vieren.''

Als Ferry de Bont wat langer aan een tafeltje zit, terwijl de kinderen in de speeltoestellen hangen, merkt hij dat er vooral Vlaams wordt gesproken. ,,Kennelijk hebben de zuiderburen nu vakantie.'' De Hoevenaar had het uitstapje niet voorzien, maar nu zijn kinderen twee dagen extra vrij zijn, is het een logische dagbesteding. ,,Maandag is mijn vaste vrije dag, dus heel moeilijk was het niet. Morgen komt mijn moeder oppassen en woensdag mogen Noah en Robin weer terug naar De Lindelommer. Een gekke gewaarwording.''

'Het is niet anders'

Om niet onnodig paniek te zaaien over verkeerde vloeren of instortingsgevaar, heeft hij z'n kinderen uitgelegd dat de nieuwe school bij nader inzien nog niet helemaal af is. ,Alle kinderen zijn twee weken geleden wel even binnen geweest, mochten toen wat spulletjes meeverhuizen. Het doet toch raar aan om de hele situatie weer terug te draaien. Maar het is niet anders.''

Het had een feestelijke eerste schooldag in de gloednieuwe brede school Het Kansenrijk moeten worden. Nu trappen jonge Hoevenaartjes tegen een bal op de speelveldjes in het dorp. Extra activiteiten zijn niet op touw gezet en ook bij de kinderopvang heerst de normale drukte. Directeur Marjon de Gronckel hield tijdens de verhuizing de telefoon binnen handbereik, mocht iemand in de knel komen. Het bleek niet nodig. ,,'s Ochtends hebben we bij de schoolgebouwen post gevat om ouders of leerlingen op te vangen. Niemand gezien. Mijn complimenten aan iedereen, die zich zo flexibel opstelt.'''