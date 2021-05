Eerste schetsen voor park De Bulkenaar op papier

GTC Rally wacht met draaiende motor op groen licht

17 mei Lead De GTC Rally laat weten dat het 10 juli zover is. Dan brullen de rallywagens weer rond Achtmaal. Een vergunning is er nog niet, maar de organisatie zegt er vanuit te gaan dat de race doorgaat. Uitdagend gesteld in onzekere coronatijden? ,,Nee, puur bedoeld om iedereen weer in beweging te krijgen.”