Eerste Roosendaalse Stamtafel geopend in Wiekendael

ROOSENDAAL - De eerste stamtafel in Roosendaal is maandagmorgen geopend in Wiekendael in de Kalsdonksestraat door wethouder Inge Raaijmakers en Groenhuysen-manager Esmee Aalberts.

,,De stamtafel is een ontmoetingsplek waar mensen vrijblijvend kunnen aanschuiven. Heel laagdrempelig, waar iedereen gebruik van kan maken om een kopje koffie of thee drinken, de krant te lezen of een praatje te maken met andere stamgasten. Het is niet alleen voor mensen van Wiekendael, maar iedereen uit de buurt is welkom,” vertelt Inge Raaijmakers bij de opening

Zorglocaties Bloemschevaert en Sint Elisabeth in Roosendaal krijgen ook een eigen aparte inloopvoorziening voor ouderen. Op 1 mei opent de stamtafel in de Bloemschevaert, 1 juni volgt dan nog woonzorgcentrum Sint Elisabeth. ,,Het project stamtafel is een samenwerkingsinitiatief van Groenhuysen en Sint Elisabeth en wordt via een subsidie door de gemeente Roosendaal ondersteund. De stamtafels zijn op de drie locaties hetzelfde ingedeeld. Wat er gaat gebeuren bij de stamtafels hangt van de gebruikers zelf af, “ volgens Aalberts.

Manuela Perinotto, die de stamtafel coordineert, gaat uit voor activiteiten van de interesses van de bezoekers. ,,Er zijn geen verplichtingen. Mensen kunnen gezellig samen iets drinken of tussen de middag een broodmaaltijd en verse soep gebruiken. Gebruikers mogen zelf aangeven wat ze willen, wanneer er iemand in de tuin wil werken, kan dat ook gewoon. “

,,We zijn vanaf 10.00 uur geopend voor jong en oud. Aan de stamtafels is plaats voor 10 tot 20 mensen. Het hangt natuurlijk van de opkomst af, maar we willen na een tijdje bijvoorbeeld workshops en sportactiviteiten samen met SSNB gaan organiseren, “vertelt medewerkster Patricia van Loenhout. Groenhuysen gaat aan de tafel ook activiteiten op het gebied van vitaliteit, gezondheid, en ontspanning aanbieden naar gelang de wensen van de stamgasten.

Jaap Tuk van de clientenraad van Wiekendael vindt de stamtafel een prima idee. ,,Ik hoop echt dat veel mensen uit de buurt gaan meedoen. Veel alleenstaanden kunnen hier plezier en gezelschap vinden. Hopelijk gaan ze hier elkaar treffen.”