Eerste Roosendaalse Boekenmarkt smaakt naar meer, 'Digitaal leuk, maar papier blijft trekken'

Het winkelend publiek snuffelt wat tussen de boeken door. Sommigen opzoek naar die ene schat, anderen gewoon wat leuk leesmateriaal. André Bogerman uit Heerle is dat eerste, tevreden komt hij net met de markt af met het boek 'De Canadezen in Nederland' onder zijn arm.

"Ik ben geïnteresseerd in de tweede wereldoorlog, specifiek de Canadese bevrijders. Heb er al een aantal boeken over, maar deze nog niet. Bij toeval stond hij hier. Ik was onderweg naar het Tongerlohuys, dat deze boekenmarkt hier was wist ik niet eens. Het is wel een leuke markt. Niet zo groot als die in Dordrecht, maar wel leuk. Boeken blijven trekken, denk ik. Het digitale is leuk natuurlijk, maar papier blijft toch wel iets hebben. Of ik afgedongen heb? Nee, dat ga ik voor deze prijs ook niet doen." Hij opent het boek en laat de prijs van vier euro zien.

Kramen

De 32 kraamhouders (met in totaal 56 kramen) zijn onderverdeeld in beroepsmatige en particulieren. Janny en Ies den Hollander zijn die laatste.

"Zo lang doen we dit nog niet", zegt Ies, "dit is de vierde of vijfde keer. Wij hebben heel veel informatieve boeken, van heemkunde tot koken, en ook wat dozen aan singletjes. Wij verzamelen thuis heel veel spullen, maar op een gegeven moment ebben interesses weg. En op de markt proberen we dat weer te verkopen. Dat lukt best goed, het is een fijne, goed georganiseerde markt. Maar wij zijn hier niet om geld te verdienen, onze intentie is hier om fijn samen dingen te kunnen doen en nieuwe mensen leren kennen. En als we er iets aan overhouden is het mooi meegenomen. Want je wordt hier geen miljonair van!"

Bezoekers

Volgens de organisatie waren er tussen de 1500 en 2000 bezoekers. "Dat vinden wij wel een leuk aantal", zegt Ad Huijzers. "De reacties van de standhouders zijn positief, die zijn zeker tevreden, of zelfs meer dan. Een tweede editie? Dat gaat gebeuren, wat mij betreft."