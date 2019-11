Eerste padelbaan in Rucphen geopend: ‘Wereldwijd de snelst groeiende sport’

Zorg over exploita­tie kerken thema op re­gio-bijeen­komst

9:42 SPRUNDEL - Trouw aan het kerkgebouw is het motto voor een regionale bijeenkomst in Sprundel, op donderdag 21 november. Kerkbestuurders uit heel West-Brabant gaan daar in gesprek over de exploitatie en neven- of herbestemming van hun panden. Initiatiefnemer is Kerkelijk Waardebeheer uit Amersfoort, die geloofsgemeenschappen (katholiek én protestant) in het hele land bijstaat.