Eerste paal in de grond, verbouwing Tolbergcentrum nu echt van start

ROOSENDAAL – Afgelopen donderdag sloegen wethouder Cees Lok en zeven metgezellen de ceremoniële eerste paal in de grond van het vernieuwde wijkwinkelcentrum Tolberg. Daarmee is het startschot gegeven aan de verbouwing, dat in het vierde kwartaal van 2022 afgerond moet zijn.

Lok is enthousiast over het project, want hij woont zelf in Tolberg. ,,Ik doe hier al heel lang mijn boodschappen. Eerlijk gezegd vond ik dat het tijd werd dat ze wat aan het uiterlijk en de ruimte gingen doen. Toen het winkelcentrum werd gebouwd was het modern, maar tegenwoordig niet meer. Een upgrade mocht dus wel. Het is ook míjn winkelcentrum.”

WP Retail Invest werd in 2012 eigenaar van Tolbergcentrum en toen werden er gelijk plannen gesmeed voor herontwikkeling. Het heeft dus even mogen duren, zo geeft ook Roderik Lüschen van de ontwikkelaar toe. ,,Dat komt door de vergunningstrajecten en planvorming, maar na negenenhalf jaar is het eindelijk zover. Daar zijn we waar wat blij mee.”

Meer ruimte

Zo wordt er meer winkelruimte gecreëerd – de huidige gymzaal wordt gesloopt nadat er een nieuwe bovenop winkels is gebouwd – en krijgt het winkelcentrum een nieuw, fris uiterlijk met in het midden een grote, boomachtige constructie. De nadruk op dagelijkse boodschappen blijft. Lok: ,,Denk aan supermarkten, de slager en de bakker. Je kunt hier allerlei verse spullen kopen. Dat moet zo blijven.”

Plus-eigenaar Pieter-Jan van Gurp, tevens voorzitter van de ondernemingsvereniging Winkelcentrum Tolberg, benadrukt het belang van een lokaal winkelcentrum: ,,Er komt meer ruimte voor collega-ondernemers. Ik denk dat mensen hier straks op een prettige manier hun dagelijkse boodschappen kunnen doen. Online shoppen is populair, maar mensen komen toch graag in de winkels van lokale ondernemers. We hebben hier dan ook te maken met zelfstandigen die echt voor hun winkel staan. Dat zie je bijna nergens meer.”

Overlast

Is men niet bang voor overlast bij winkelend publiek? ,,Je kan niet bouwen zonder overlast”, stelt Lüschen. ,,We proberen per fase zo goed mogelijk te communiceren wat we gaan doen en wat de gevolgen zijn, bijvoorbeeld via pamfletten.” Die overlast is er nu al deels, doordat er tijdelijk wat parkeergelegenheid wegvalt. Lok relativeert het: ,,Ik rij nu een rondje naar de andere parkeerplaats en over een paar maanden is het misschien andersom. Ik ben er van overtuigd dat het winkelcentrum veel trouwe bezoekers kent. Die vinden hun weg wel.”

