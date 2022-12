Eerste optreden voor kinderen van Hoevense musicalschool: ‘Dansjes samen verzonnen’

Voor de meeste kinderen is het de eerste keer dat ze op een podium staan. ,,Ze vinden het dus erg spannend", vertelt Maria Timmers, de oprichter van het Muzikalhuis. In september begon ze met haar musicallessen, nadat ze zag hoe enthousiast de leerlingen van basisschool Uniek en het Markland waren tijdens hun schoolmusicals.

Zelf musical geschreven

Hoewel de meeste kinderen nog geen ervaring hebben met optreden, heeft Timmers er alle vertrouwen in. ,,De meeste kennen hun teksten en dansjes nu al uit hun hoofd. Ze hebben dan ook zelf meegeholpen om de dansjes te verzinnen en op hun advies is de tekst een paar keer aangepast", zegt Timmers.

De musicaldocente heeft het verhaal nu zelf geschreven, gebaseerd op het boek ‘De Vierde Koning’ van Cees Wilkeshuis. ,,Ik zocht op internet naar een leuke musical, maar daar zit een behoorlijk prijskaartje aan. En ik luisterde een paar liedjes, maar die vond ik drie keer niks. Ik ben er zelf voor gaan zitten en toen was het in een weekend gedaan.”

Kinderen van de koning

Timmers had verwacht genoeg te hebben aan de Cuyperszaal in Oudenbosch, maar die blijkt te klein. De voorstelling vindt daarom plaats in Het Kompas in Hoeven. Die start om 15.30 en duurt 50 minuten. Er zijn nog kaartjes te koop voor 2 euro, te koop via muzikalhuis@gmail.com of door verkoop aan de deur.