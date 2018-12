Eerste Klûntocht in Roosendaal (voor nu) uitverkocht

Twee gelukkige kopers zijn Femke van Meer (40) en Marlieke Fens (30), al hebben ze in hun handen meer kaarten dan ze met z’n tweeën nodig hebben. “We zijn met een groep van tien, dus wij hebben voor die anderen ook kaartjes gekocht”, zegt Van Meer. “Allemaal doorschuifpolitiek, haha.” “Maar aan de andere kant, met z’n tienen in de rij is ook niks he”, vult Fens haar aan. “Die rij valt trouwens wel heel erg mee.” Van Meer: “Ja inderdaad, ik had wel verwacht dat de hele Raadhuisstraat wel vol zou zijn, denk dat wij maar zo’n tien minuten buiten hebben gestaan?”

Kaarten voor heel het hockeyteam

De persoon met misschien wel de meeste kaartjes is Tommie Mouwen (26) met negentien kaarten in zijn hand. “Voor het hele hockeyteam! Waarom zij hier niet zijn? Nou, ik denk dat ik de enige ben die al zo vroeg uit bed is. Wij houden met z’n allen wel van carnaval, dus elke gelegenheid om het te vieren pakken we wel aan. Ik heb het klûnen ook al een paar keer in Breda gedaan, dat was wel heel leuk. En nu ze ook zoiets in Roosendaal willen organiseren moet je daar wel bij zijn vind ik, om het te supporten.”