Eerste dag terrassen in Roosendaal prima verlopen

Het was wel druk in de stad. ,,beheersbaar druk", zegt de woordvoerder. Hij onderstreept dat er maandag, tweede pinksterdag, uitstekend is samengewerkt. Niet alleen de horecaondernemers onderling maar ook in de richting van de gemeente. ,,We zijn in steeds in goed overleg en doen het vooral samen met de ondernemers", aldus de gemeente Roosendaal. Voor zover bekend hoefde de gemeente nergens in te grijpen omdat afspraken niet zouden zijn nagekomen.