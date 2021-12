Eerste burgemeester Halderberge: ,,Ondanks alle kinderziektes gaf het pionieren veel energie.’’

Osterloh, ereburger van Halderberge, is altijd in Hoeven blijven wonen. Aan - hoe kan het ook anders - de Halderbergselaan. ,,Over de gemeentenaam gaan we het straks hebben’’, neemt hij direct de regie in handen. Eerst wil de bestuurder van PvdA-huize terug naar de aanloop naar de fusiegemeente. Hij was toen tien jaar burgemeester van Hoeven.