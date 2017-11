Eerste boek 105 jaar RBC Roosendaal voor clubicoon Kees Vermunt: 'Kan me als supporter mateloos ergeren'

,,En nu ben ik supporter en dat bevalt me niet. Ik zit ik me soms mateloos te ergeren. Dat zit ik maar lijdzaam toe te kijken en dan denk ik: jongens, jongens, jongens... kan het allemaal niet met wat meer bezieling? Dan trappen ze echt op m'n ziel, hoor.''

Lees ook Eddy Janssen schrijft jubileumboek over RBC Lees meer

Even daarvoor heeft Vermunt het eerste exemplaar van het jubileumboek voor het 105-jarig bestaan van RBC Roosendaal uit handen van schrijver Eddy Janssen gekregen. Niet meer dan logisch, vindt Janssen. ,,Deze man is zijn RBC altijd trouw gebleven. En nog.''

Volledig scherm Clubicoon Kees Vermunt (l.) krijgt uit handen van schrijver Eddy Janssen het eerste exemplaar van het jubileumboek voor 105 jaar RBC 'Meer dan een eeuw oranje' uitgereikt. © Coen Hagenaars

Prachtig

Het ruim 400 pagina's tellende boekwerk heeft de titel 'Meer dan een eeuw oranje' gekregen. ,,Echt een eer'', vindt Vermunt het, dat juist hij het eerste boek heeft gekregen. ,,Het ziet er echt prachtig uit'', zegt hij al bladerend. Ondertussen krijgt hij links en rechts schouderklopjes van de ongeveer 150 aanwezigen voor zijn gloedvolle betoog van daarnet. Of ie de jongens niet wat vaker vooraf in de kleedkamer toe kan spreken. ,,Jou kunnen ze niet weigeren.''

Volledig scherm Er wordt gelijk druk door het boek gebladerd. © Coen Hagenaars

Het is een feest dat de club eigenlijk een paar jaar eerder met het 100-jarig bestaan had willen vieren. Maar RBC verkeerde toen in alles behalve een jubelstemming, was vooral bezig met de heroprichting na het faillissement van 2011. Twee jaar geleden is dat leed geleden en benadert de club schrijver Eddy Janssen uit Stampersgat om alsnog een jubileumboek te maken. Samen met de werkgroep is de geschiedenis minutieus in kaart gebracht. Janssen: ,,En we hebben het iedere minuut met verschrikkelijk veel plezier gedaan.''

Onverzettelijkheid

Wat het meeste indruk op hem heeft gemaakt is de onverzettelijkheid van de club tijdens en na het dieptepunt van 2011. ,,Die doortastendheid, dat vastbijten om de club toch weer terug te brengen... prijzenswaardig.'' Lol heeft ie vooral over Ad de Jong, die in het seizoen '83/'84 weergaloos speelde in de gewonnen wedstrijd tegen NAC en dat beloonde door zijn middenvoetsbeentje te breken. ,,En die wedstrijd tegen De Graafschap, waarbij het in de tweede helft zo mistig werd. Er werd wel gescoord, maar niemand had enig idee door wie.''

Het boek is verschenen in een oplage van 300 stuks. Er is nog een aantal exemplaren verkrijgbaar. Reserveren kan via secretaris@rbcvoetbal.nl.