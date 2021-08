Eerste bewoners van het te slopen De Brink verhuizen nog dit jaar naar Wouw

Gestoken Roosenda­ler zegt te zijn bedreigd door broer van verdachte

2 augustus ROOSENDAAL/BREDA – De 33-jarige man uit Roosendaal die op 12 februari meermalen met een mes in de hartstreek is gestoken, is later bedreigd door de broer van de opgesloten verdachte. Daar heeft hij aangifte van gedaan bij de politie, bleek maandag bij de rechtbank in Breda.