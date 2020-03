Eerste besmetting corona in gemeente Halderberge vastgesteld

Hoe groot is de kans dat we weer een plaag krijgen? En 9 andere vragen over de eikenpro­ces­sie­rups

11:00 WEST-BRABANT - De eikenprocessierups hield vorig jaar West-Brabant in zijn greep. Moeten we ons voorbereiden op weer een plaag? En welke ‘wapens’ gebruiken gemeenten in de strijd tegen de rups? Tien vragen én antwoorden over dit kriebelinsect.