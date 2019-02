Eerste 24/7-sportschool in Roosendaal: ‘Geen tijd is hier geen excuus meer’

Sportschool Anytime Fitness in Roosendaal is namelijk 24 uur per dag open. Zeven dagen per week, 365 dagen per jaar. Daarmee is het de eerste 24/7-sportschool van Roosendaal.



Het idee komt van Roosendaler Daniël van Nassau (39) en zijn vriendin Marcha Gijsen (31). Van Nassau runt nu nog Dynamic Movement Sports vlakbij GoStores. Al tien jaar. Maar de tijden zijn ook in sportschoolland veranderd, ziet Van Nassau. ,,Mensen willen tegenwoordig kunnen sporten wanneer ze willen. Maar wie in ploegen werkt kan na 23.00 uur nergens meer terecht. Geen tijd is hier straks geen excuus meer.’’