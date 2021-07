Eerst zand, dan lava, dan asfalt, dan rubber: zo krijgt AVO'83 haar nieuwe atletiekbaan

Gemeente steekt kleine vier ton in proeven met parkran­gers in Langdonk en parken

7 juli ROOSENDAAL - Formeel wordt het besluit pas donderdag genomen, maar de gemeenteraad trekt zo goed als zeker 390.000 euro uit voor een proef met de inzet van de Parkrangers in de wijk Langdonk en in andere parken en straten waar overlast is. De wijkrangers zijn in mei al begonnen met het surveilleren in Langdonk, dit naar aanleiding van de vuurwerkrellen van eind vorig jaar.