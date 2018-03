'Eerst lamgeslagen, toen kwam woede'

Volledig scherm Directievoorzitter Johan Staes van Rabobank West-Brabant-Noord staat kort na de ontdekking van de megakraak de landelijke pers te woord. © Marcel Otterspeer / Pix4Profs

De megakraak bij het filiaal in Oudenbosch, waar begin deze maand ruim driehonderd kluisjes zijn leeggeroofd, heeft er ook ingehakt bij de ervaren bestuurder. ,,Toen de politie weg was, ben ik meteen gaan kijken in de kelderruimte van de kluisjes. Eerst was ik lamgeslagen. Het voelde alsof ze bij mij thuis hadden ingebroken.Toen kwam woede: dat mensen anderen deze ellende aandoen!''

Crisisteam

Staes leidde eerst het crisisteam van de bank en nu de projectgroep die de megaroof moet afwikkelen, intern maar vooral voor de ruim driehonderd gedupeerde klanten. ,,Een minutieuze klus die maanden kan duren.'' Hulp krijgt de bank van collega-Rabobanken en de landelijke organisatie, bijvoorbeeld in de vorm van personeel dat is opgeleid om met de gedupeerden te praten: ,,Ze moeten empathisch zijn, maar zakelijk ook correct.''

Quote Ik heb vooralsnog geen enkele aanwijzing dat er iemand van de bank bij betrokken is Rabobank-directeur Johan Staes

Personeelsleden van de lokale bank worden net als de voorzitter regelmatig privé aangesproken op de megakraak. Dat gebeurt bijvoorbeeld op een feestje. Door onbevestigde berichten dat de miljoenenroof een inside job was, krijgen zulke onderonsjes soms toch een wat nare ondertoon. Staes zegt twee weken na het spectaculaire misdrijf nog altijd niks over het politieonderzoek, maar is stellig: ,,Ik heb vooralsnog geen enkele aanwijzing dat er iemand van de bank bij betrokken is.''

Extra hard

De directeur zegt alle begrip te hebben voor de emoties en boze reacties van gedupeerden die ineens al hun geld, goud, sieraden of spullen met emotionele waarde kwijt zijn. ,,We zijn met 60.000 klanten de grootste bank in onze regio, staan als coöperatieve bank heel dicht bij onze klanten, sponsoren elk jaar vier tot vijf ton in de gemeenschap en hebben werknemers die verregaand betrokken zijn bij het verenigingsleven in hun dorpen. Juist daarom raakt dit misdrijf ons extra hard.''

Kil

De voorzitter snapt dat gedupeerden 'nu op dezelfde persoonlijke manier willen worden behandeld'. ,,Dat doen we zo goed mogelijk. Maar we zitten wel in een spagaat: we moeten nou eenmaal formele regels in acht nemen voor de verzekering. Het komt misschien kil over, maar een klant moet aannemelijk kunnen maken dat hij iets in bezit had én dat het in zijn kluisje lag, bijvoorbeeld met foto's of rekeningen.''

Maar hoe doe je dat als je bijvoorbeeld elk jaar duizend euro opzij hebt gelegd, 20 jaar lang? Geen zwart geld, maar gewoon zuinig geleefd, zeg maar. Je maakt toch geen foto van twintig mille in een veilige bankkluis, laat staan dat je er een bonnetje van hebt? ,,Dat is inderdaad een heel lastige'', erkent de bankman. ,,Maar we kennen ook de klanten van de safeloketten goed. We weten hun achtergrond en gaan het gesprek aan.''

Turkse klanten

Onder de huurders van de Oudenbossche kluisjes zijn volgens Staes 'onder anderen ondernemers uit diverse bedrijfssectoren, agrariërs en particulieren': ,,En in verhouding veel klanten met een Turkse achtergrond, wat vermoedelijk te maken heeft met bruidsschatten en familiejuwelen die gezinnen vaak bezitten.''

De directeur heeft begrip voor het initiatief in Oudenbosch waar met name boze gedupeerden van Turkse komaf zich hebben verenigd. ,,Heel begrijpelijk, maar ze kunnen er echt op vertrouwen dat we in individuele gesprekken vaststellen wat er gestolen is.''

Quote Het begint begint goed op gang te komen. Enkele tientallen gedupeerden hebben het formulier nu ingestuurd. Johan Staes

Maandag ontving de bank de eerste twee klanten die hun opengebroken kluisje kwamen bekijken, dinsdag waren het er al twaalf. ,,Het begint begint goed op gang te komen. Enkele tientallen gedupeerden hebben het formulier nu ingestuurd.'' Intussen werkt het robotsysteem uit de gekraakte kelderruimte weer en kunnen klanten van niet opengebroken kluisjes (enkele honderden, red.) op afspraak bij de Oudenbossche bank terecht.