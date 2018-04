Eerst karaoke, daarna dartwinst in Stampersgat

Gasrekening op nul door energieneutraal varkensvlees in Oud Gastel

2 april OUD GASTEL - De familie Van den Broek is er het afgelopen jaar in geslaagd om bij hun grote varkenshouderij aan de Kuivezand 2a in Oud Gastel de gasrekening nagenoeg op nul te krijgen. ,,We produceren dus in feite energieneutraal varkensvlees,’ zegt Cees. Maandag, tweede paasdag, kwamen ruim drieduizend bezoekers naar de open dag.