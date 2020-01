Eerbetoon Rini Valentijn: ‘Ik krijg er gewoon kippenvel van’

ROOSENDAAL - De grootste volkszanger van Roosendaal is al 13 jaar dood, maar nog steeds niet vergeten. Rini Valentijn werd maar 50 jaar oud en overleed in 2006 aan de gevolgen van een beroerte. Zondag is er in de Commerce in Kruisland een groot eerbetoon aan de charmezanger.

Voor de levenspartner van Valentijn is de muzikale ode aan zijn vriend een ongelofelijke eer. ,,Ik vind het geweldig, ik krijg er gewoon kippenvel van. Al die artiesten die meewerken en een nummer van ons Rini zingen. Ik vind het geweldig dat ze allemaal mee doen", zegt de 71-jarige Cor Benjamins.

Cor Benjamins kust de kist van Valentijn en neemt in 2006 op deze wijze afscheid van zijn levenspartner

Geboren volkszanger

Strak naar achteren gekamd geblondeerd haar, veel gouden sieraden en opvallende pakken. Rini Valentijn was een geboren vertolker van het levenslied. Hij leerde zichzelf op zijn elfde accordeon spelen en in 1989 kwam zijn debuutsingle ‘Alleen is maar alleen’ uit. Hij nam zes albums op.

De goedlachse Roosendaler kreeg in 2000 landelijke bekendheid toen hij door Reinout Oerlemans werd geportretteerd in het RTL4 programma Het Gekkenhuis. De landelijke doorbraak bleef echter uit. Regionaal was Valentijn een beroemdheid met een eigen fanclub die vijfhonderd leden telt.

Rini Valentijn had voor iedereen een gulle lach

Wereldberoemd in Roosendaal

Valentijn heeft fans door heel Nederland, maar in Roosendaal draaien nog veel mensen elke dag een plaatje van hun held. Vooral in de volkswijk Kalsdonk is Valentijn erg populair. ,,Hij verdiend dit eerbetoon want Rini stond voor iedereen klaar. Hij heeft heel veel gedaan, vooral voor de gehandicapten", zegt organisator Leon Gabriels.

Gabriels heeft zelf ook veel te danken aan Valentijn: ,,Ik heb van hem de kans gekregen om mijn eigen zangcarrière op te starten. Mensen hebben zoveel persoonlijke herinneringen aan Rini en zijn muziek en dat zal altijd zo blijven.”

Bekend van televisie

De bekende Nederlandse documentairemaker Michiel van Erp maakte in 1999 een documentaire over Valentijn genaamd ‘Een leven met Rini'. In de docu is te zien dat de levensliedzanger een doorbraak probeert te forceren in het Spaanse Torremolinos. Zijn Roosendaalse fans leven thuis mee met deze onwaarschijnlijke kans voor hun idool.

De Commerce

Aanstaande zondag wordt er ook een album gepresenteerd met liedjes van Valentijn. Rocky Taylor, Jessica Malfait, Mien Oostvogels, Carola, Dellie Pfaff, Pascal de Vormer, The Singing DJ, Angelique van Elteren en Richard Pertijs zingen allemaal een liedje van Valentijn. ,,Er komen ook veel mensen van buiten Roosendaal. Uit heel Nederland en België hebben we berichten dat ze erbij willen zijn. Valentijn is voor veel mensen nog een held", zegt Gabriels.

Tribute to Rini Valentijn

De entree van 5 euro p.p wordt geschonken aan een goed doel, er zal na jaren ook een fanclub boekje overhandigd worden aan de bezoekers en mensen kunnen beelden bekijken van Rini Valentijn.