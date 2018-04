Eenmansfractie Gert Logt pleit voor 'hulptroepen' bij raadswerk

Vragen over radiostil­te formatie Roosendaal

10:00 ROOSENDAAL - Wanneer wordt de radiostilte rondom de coalitievorming in Roosendaal verbroken en mag de voltallige raad meepraten over wat er wordt besloten? Die vragen stelt de fractie van de VLP richting Roosendaalse Lijst, VVD, CDA en GroenLinks; de vier partijen die al wekenlang gesprekken met elkaar voeren over een nieuwe coalitie.