Eend dood in ‘verwaarloosde, vieze vijver’: gemeente gaat er eindelijk wat aan doen

Roosendaal­se horeca-ico­nen smelten samen: ‘Deze trein komt maar één keer voorbij’

4 september ROOSENDAAL - Er komen definitief geen arbeidsmigranten in hotel Goderie aan het Stationsplein. Dat was de vrees van gemeente, buurtbewoners en ondernemers rond het station, maar het pand is verkocht aan de eigenaars van het voor Roosendaal al even iconische hotel Central/restaurant Sistermans, dat er schuin tegenover staat.