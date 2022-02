Een warme huldiging voor Olympiër Niek van der Velden in Roosendaal

,,Sinds vandaag hebben we in Nispen niet alleen een prins maar ook een koning’’, lachte dorpsbewoner Marco Schillemans . ,,Waar een klein dorp groot in kan zijn!’’

Schillemans legde uit dat hij en andere Nispenaren vonden dat de prestaties van Niek toch uniek zijn voor hun dorp. ,,We besloten dat we hier iets mee wilden doen en hebben met succes een whatsappgroep opgericht. Het mooie in dit dorp is dat iedereen met deze huldiging mee wilde doen.’’

Feest

Natuurlijk ontbrak ook burgemeester Han van de Midden niet op het huldigingsfeest: ,,Ik ben vanaf vandaag na het overhandigen van de sleutel aan de prins eigenlijk demissionair. Maar jouw huldigen behoort tot de krenten in de pap. Ik heb zo gespannen zitten kijken dat het me mijn tandglazuur heeft gekost. Wat een topprestatie. Je bent niet alleen de trots van de gemeente maar van de hele provincie.’’ Toen Van de Midden vroeg hoe hoog Niek sprong en of hij het kon leren lachte Niek: ,,Ik vloog over de schans een meter of 9 de lucht in. Je mag het met mij vanaf de kerktoren proberen…’’ Moeder Edith vertelde zo trots te zijn op haar zoon dat ze de burgemeester spontaan om een knuffel had gevraagd. ,,Maar ik ben nog meer trots op wie hij is dan op wat hij kan!’’