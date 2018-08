Een tonnetje voor de post in Stampersgat: 'kleine moeite, groot plezier.'

STAMPERSGAT - Dat werkzaamheden aan de waterleiding het dorp Stampersgat voor enkele maanden in tweeën splitst, nemen de elfhonderd zielen voor lief. Dat de lijnbus er niet door kan: vooruit. De kiss en ride-zone bij de school onbereikbaar; jammer. Maar dat PostNL de brievenbus gedurende de graafklus buiten gebruik heeft gesteld? Nee, dat gaat er bij de dorpelingen niet in. Een alternatief was snel verzonnen: een plastic emmer met gleuf staat nu bij de buurtsuper.

,,De afsluiting was ook niet nodig geweest'', zegt William Vermunt, ,,De open gebroken weg maakt gemotoriseerd verkeer onmogelijk, maar te voet of per fiets kun je overal nog bij komen. De brievenbus aan het Vlekkeplein incluis.''

Vermunt is voorzitter van de Samenstichting Stampersgat. Met zijn bestuursleden komt hij op voor het algemeen belang in het kleinste dorp van Halderberge. ,,Niet vanuit een Calimero-gevoel. We voeren geregeld overleg met de gemeente en dat werpt zo nu en dan vruchten af. Zorgen dat de leefbaarheid niet verder afkalft. Dat is ons doel.''

Knip

Toen Brabant Water aankondigde de hoofdstraat langdurig overhoop te leggen, klom Vermunt gelijk in de telefoon. ,,Uit de eerste informatie maakte ik op dat we met maandenlange verkeershinder te kampen kregen. Na overleg zijn de plannen bijgesteld, is er een knip gezet in de graafwerkzaamheden en is de overlast te overzien.''

De transportleiding van Brabant Water waar grote hoeveelheden drinkwater doorheen gespoeld worden, ligt precies onder de hoofdwegen van Stampersgat. Omleidingsroutes binnen de dorpskom zijn niet voor handen, dus is het in de hoofdstraat tobben. Vermunt: ,,Kenmerkend voor mijn dorpsgenoten is dat ze zonder al te veel morren zich aanpassen.''

Sluiten

De spreekwoordelijke druppel was echter de plots gesloten brievenbus op het Vlekkeplein, de enige op het dorp. Waar Brabant Water nog open stond voor alternatieve oplossingen, waar Arriva de bushalte een stukje opschoof tot voor de suikerfabriek, daar sloot de postdienst de rode bus plotsklaps af. Vermunt vindt het een vreemde actie van PostNL om zonder enige vorm van de overleg de brievenbus tijdelijk af te sluiten.

Vaste postbode José Ales uit buurdorp Oud Gastel zat er ook mee in haar maag. Op straat spraken mensen haar erover aan of gaven tante Pos een brief mee. En bij buurtwinkel Attent van Jan en Annemarie Beerendonk was het gesprek van de dag. Vermunt zwakt het probleem wat af. ,,Niet dat het briefverkeer nu zo'n enorme vlucht zal nemen, maar oudere mensen moet je het niet moeilijker maken dan nodig is.''

Gleuf erin

De oplossing was even simpel als doeltreffend. Annemarie Beerendonk zag de postbode voorbij de supermarkt rijden en vroeg haar of er geen alternatieve bus kon worden gezet. ,,Bij Jan in de bakkerij staat nog wel een tonnetje met een deksel erop. Gleuf erin snijden, A-viertje opplakken met 'tijdelijke brievenbus' erop en klaar. Postbode José vond het meteen een goed idee.''