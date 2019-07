Een tafel vol met schaaltjes bij Bali Baru in Roosendaal

Oudenbosch was halve eeuw geleden het ‘Houston van Europa’ bij de Apol­lo-maanmissie

11:15 OUDENBOSCH - Vijftig jaar na dato kent de hele wereld Neil Armstrongs quote 'that’s one small step for a man and a giant leap for the mankind nog steeds. In de zomer van 1969 waren 650 miljoen mensen via radio en televisie rechtstreeks getuige van de eerste menselijke voetstappen in het maanstof. Dat ook Oudenbosch een steentje bijdroeg aan de maanmissie van Apollo 11, is minder bekend.