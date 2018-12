Een schat aan foto's uit schoenendozen in heemmuseum Oudenbosch

OUDENBOSCH - Gelukkig hebben we de foto's nog. Die opmerking viel dit weekeinde geregeld onder de bezoekers van de nieuwe tentoonstelling van heemkundekring Broeder Christophoor. De knusse ruimte van het heemmuseum De Drie Koningen is vergeven van beeldmateriaal van oud-streekarchivaris Clemens Lohmann.

De in 1999 overleden Lohmann staat in het archiefwezen vooral bekend om zijn plichtsgetrouwe werkzaamheden. Historische publicaties van zijn hand waren een zeldzaamheid. Haarscherpe foto's maakte hij daarentegen volop. De Bredanaar stond in de jaren zestig en zeventig als archivaris in dienst van de toenmalige gemeenten Etten-Leur, Hoeven, Prinsenbeek, Standdaarbuiten en Oudenbosch. Wekelijks was hij één dag te vinden in de raadhuizen van deze gemeenten. Intussen maakte de vrijgezelle Lohmann er een sport van om panden, die met sloop bedreigd werden, voor zijn lens te halen.

Maar ook andere monumentale gebouwen vereeuwigde hij met z'n camera. Resultaat: 11.000 foto's, waarvan zo'n duizend in Oudenbosch. Een klein gedeelte daarvan is tot eind februari te zien. Rieni Voermans, die nog vijf jaar met hem samenwerkte op het streekarchief De Markkant, opende de tentoonstelling. ,,Hij fotografeerde in principe zonder mensen erop. Uitzondering vormde het veilinggebouw in Oudenbosch, waar de medewerkers wel op staan.‘’ De foto’s lagen opgeslagen in schoenendozen, vandaar de naam van de tentoonstelling.

Voermans schetste het beeld een consciëntieuze man met weinig moderne opvattingen. ,,Ik kwam daar als 24-jarige pasgetrouwde kerel bij. Onze raakvlakken waren niet zo groot. Lohmann was goed in zijn werk, wist heel veel, maar was ook onzeker.‘’

Dat bleek bijvoorbeeld in 1975, het jaar waarin zowel Oud Gastel als Oudenbosch haar 700-jarig bestaan vierde. Gastel viel onder de flamboyante streekarchivaris Albert Delahaye, die een vuistdik gedenkboek maakte, Lohmann kreeg dat voor Oudenbosch niet uit zijn pen. Voermans: ,,Daarop is burgemeester Van Casteren zelf maar aan de slag gegaan. Al was dat dan iets bescheidener van omvang.‘’