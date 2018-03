'Een Roosendaalse introductieweek? Waarom niet?'

INTERVIEW BJÖRN ROMMENSROOSENDAAL - Hij is 'niet van hier', moet nog weleens op de kaart zoeken naar bepaalde straten in Roosendaal. Maar als kersverse voorzitter van de Roosendaalse Jongerenraad heeft Björn Rommens (24) genoeg plannen voor 'zijn' stad. Over zaken als wonen, onderwijs, maar ook over politiek gevoelige thema's als een gemeentelijke coffeeshop.

,,Wij zijn geen gezelligheidsclubje dat eens in de zoveel tijd bij elkaar komt om alleen bier te drinken en vervolgens met een plan voor roze verkeerslichten te komen. Nee, we praten met het college, de raad, de binnenstadsdirectie, bedrijven over allerlei zaken die in Roosendaal spelen. En we worden serieus genomen.''

Een paar weken geleden werd bekend dat Rommens oud-voorzitter Menno Nefs op zou volgen. Er staat hem een hoop te wachten, weet ie nu al. Er komt een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college. Avans strijkt in de loop van het jaar neer met de Associate degrees Academie, waardoor er (nog) meer nagedacht zal moeten worden over zaken als jongerenhuisvesting en hoe de binnenstad ook voor jongeren zo aantrekkelijk mogelijk te houden. ,,Ik heb er zin in. Als jongeren zich niet laten horen, wordt er van alles vóór hen besloten. Dat moet je niet willen.''

'Vroeg volwassen'

Hoe anders was dat vroeger bij Rommens thuis. Geboren in Breda, strijkt Rommens op zijn 17e na tal van omzwervingen door de regio in Roosendaal neer. ,,Ik heb een vervelende jeugd gehad'', zegt hij daarover, zonder te diep in detail te treden. ,,Mijn ouders zijn gescheiden en dat had een enorme impact bij ons thuis. Laat ik het zo zeggen: vanaf dat ik 13 was, was thuiswonen geen optie meer. Via jeugdzorg kwam ik uiteindelijk in Roosendaal terecht in een woonvoorziening voor zelfstandig wonen. Ik ben door alles vroeg volwassen geworden. Nu woon ik in een appartementje in Antoniusstede en gaat het prima met me.''

Advies

Quote Als jongeren zich niet laten horen, wordt er van alles vóór hen besloten. Dat moet je niet willen Björn Rommens Tegenwoordig studeert hij journalistiek in Tilburg. ,,Bedrijfsjournalistiek. Ik hoop in december af te studeren.'' Juist door die opleiding kwam hij twee jaar geleden bij de jongerenraad terecht. ,,Ze zochten daar iemand voor perszaken. Ik stond niet direct te springen, totdat ik zag waar de jongerenraad zich zoal mee bezighoudt. Wat veel mensen niet weten is dat wij ook meepraten over zaken als zorg en de wmo. Dat spreekt mij vanwege mijn verleden wel aan. En er wordt ook echt naar ons geluisterd.''

Sinds de oprichting 6 jaar geleden schuift de jongerenraad regelmatig aan voor overleggen met raad en college. ,,Maar we worden ook om advies gevraagd door de binnenstadsdirectie of bedrijven.'' Met succes. Zo kreeg de club het voor elkaar dat per 2016 de sluitingstijd van de café's opgeschroefd werd van 3.00 uur naar 4.00 uur en stond de jongerenraad aan de wieg van het polsbandjesbeleid met carnaval. Het Roosendaalse model is een paar jaar door Bergen op Zoom overgenomen.

Introweek

Met stip op één op Rommens' agenda de komende periode is de komst van de Avans-studenten. ,,Dat begint klein, maar dat gaat flink groeien. Daar moet de stad op voorbereid zijn: we moeten zorgen voor voldoende kamers, de fietsenstallingen moeten op orde zijn en onze binnenstad en de horeca moeten er klaar voor zijn. We moeten voorkomen dat de studenten straks alsnog in Breda gaan wonen, omdat er hier te weinig te doen is. Een Roosendaalse introductieweek? Het lijkt ons een prima plan.''

Quote Wij zijn ook voor een gereguleerde coffeeshop. Dan houdt je tenminste zicht houden op wat er gebeurt Opnieuw Rommens

Ander puntje: de discussie rondom het Roosendaalse coffeeshopbeleid. Ook voor de komende gemeenteverkiezingen lijkt dit een van de belangrijkere kwesties te worden. Roosendaal sloot samen met Bergen op Zoom een paar jaar geleden alle coffeeshops, maar sindsdien is de overlast op straat fors toegenomen. Verschillende partijen pleiten daarom voor één gereguleerde coffeeshop. Rommens: ,,Daar zijn wij ook voor. Dan blijf je tenminste een beetje zicht houden op wat er gebeurt. Dat nulbeleid loopt nu al een paar jaar en het heeft geen zin om aan een dood paard te blijven trekken.''

Panel

Los daarvan wil Rommens als nieuwe voorzitter ook meer werk maken van de bekendheid van zijn club. ,,De Roosendaalse jongeren spreken ons nu sporadisch aan met plannen of kritiek. We zouden graag meer contact met de jongeren willen, dat we nog beter weten wat er volgens hen speelt. We denken aan het oprichten van een jongerenpanel, zodat we hen vaker actief kunnen benaderen.''

Plannen genoeg, dus, maar verder dan de jongerenraad wil Rommens - met 24 jaar nog drie jaar te gaan voor ie 'te oud' voor de jongerenraad is - nog niet kijken. ,,Tuurlijk vind ik politiek interessant. Er wordt nu ook al door verschillende partijen aan me getrokken, maar ik ben nergens op ingegaan. Ik wil als voorzitter van de jongerenraad onafhankelijk blijven. De gemeenteraad in, dat kan altijd nog.''