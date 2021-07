Een reisje langs de Mark, Mark, Mark: eerste rondvaartboot meert af in Oudenbosch

,,Eindelijk”, vindt Reinier van der Zee van Waterpoort Rondvaarten. Want ze staan al twee jaar te popelen om vanuit Oudenbosch te mogen varen. ,,Er is hier veel te doen. De Basiliek natuurlijk, die al honderden touringcars per jaar trekt, maar bijvoorbeeld ook het Arboretum. En er zijn volop vakantiehuisjes in de buurt. Het is echt een bruisende stad. Genoeg kansen voor toerisme.”