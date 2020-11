Een Primark? Dat is wel het slechtste dat Roosendaal kan overkomen

Leegstand leeft in Roosendaal. Terecht, want een binnenstad is toch het gezicht van een stad. Of die je vriendelijk toelacht, of juist met de nek aanstaart, is van groot verschil voor het gevoel dat voorbijgangers aan hun wandelingetje overhouden. Logisch, dat iedereen een mening over een mogelijke oplossing heeft. Maar in hemelsnaam, lieve Roosendalers, een Primark? Doe dat je stad toch niet aan.