Een pendelbus moet de bereikbaarheid van bedrijventerrein Majoppeveld verbeteren

Rucphen denkt na succes NK veldrijden ‘voorzich­tig groter’

14 januari RUCPHEN - Het NK Veldrijden in Rucphen wachtte maandag om 7.00 uur meteen een nieuwe uitdaging: opruimen. Toch gelooft voorzitter Kees Kools van Stichting Wielerpromotion Rucphen dat zo’n kampioenwedstrijd voor herhaling vatbaar is. Hij durft - voorzichtig – best nog verder te kijken, naar een EK of zelfs een WK.