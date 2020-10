Eén ouder op afstand welkom tijdens diplomazwemmen in West-Brabantse zwembaden

WEST-BRABANT - Papa of mama mag er in Bergen op Zoom en Roosendaal toch bij zijn als hun kind moet afzwemmen. Niet als toeschouwer in het bad, maar als begeleider. Vanwege de aangescherpte coronaregels hebben de zwembaden de groepjes afzwemmers sterk teruggebracht van vijftig naar zo'n tien à vijftien kinderen.

Daar sta je dan, als hummeltje van een jaar of vijf. Met je voetjes net over de rand van het bad. Klaar om in het diepe te springen. Letterlijk en figuurlijk, tijdens het afzwemmen voor je diploma. Dan is het een fijn idee dat je ouders op de tribune zitten. En je aanmoedigen terwijl jij je eerste meters onder water aflegt.

Maar sinds dinsdag de coronamaatregelen zijn aangescherpt, is publiek bij sportactiviteiten niet meer welkom. En ook het diplomazwemmen wordt gezien als sportactiviteit.

Een oplossing

Quote Nu kunnen we daar op anderhalve meter afstand zo'n 25 ouders kwijt Amy van Bemmel, De Stok In Roosendaal bij zwembad De Stok hebben ze daar iets op bedacht. Langs het wedstrijdbad loopt een afgeschermd voetpad. Normaal alleen in gebruik voor personeel. ,,Nu kunnen we daar op anderhalve meter afstand zo'n 25 ouders kwijt”, zegt zwembadmanager Amy van Bemmel.



Toch wil het bad bij de reguliere zwemlessen zo min mogelijk ouders binnen hebben. Om die niet buiten voor de deur in de kou te laten wachten, deelt het bad nu vouchers uit voor een kop koffie met korting bij La Place op outletcentrum Rosada.

Niet meer heen-en-weer rijden

Ouders zijn blij met die oplossing. Zoals de Roosendaalse Wendy Roks, die wekelijks zes uur in zwembad De Stok doorbrengt voor de zwemlessen van zoon Dyenzo en dochter Jaylin. ,,Nu blijf je heen-en-weer rijden. Als mijn man thuis is, gaat dat wel. Volgende week maandag is dat niet het geval. Dan ben ik blij dat het zwembad met deze oplossing komt en ga ik zeker gebruikmaken van een kopje koffie.”

Dat ouders niet meer welkom zijn in het bad, vindt Roks geen probleem. ,,We bleven er toch al niet continu bij.”

Achter glas

Ook bij zwembad De Schelp in Bergen op Zoom hebben ze maatregelen getroffen om ouders toch zoveel mogelijk te betrekken bij het zwemmen, laat zwembadmanager Walter van Krieken weten. Net als in Roosendaal is er een ouder per kind welkom tijdens bijvoorbeeld het afzwemmen. Die kunnen in het horecadeel plaatsnemen en achter glas op anderhalve meter afstand van elkaar naar het diplomazwemmen kijken.

In totaal is er plaats voor zo'n 26 bezoekers. ,,Eventueel hebben we nog plek voor 12 toeschouwers op de overloop.”

Op voor het diploma

Eind deze maand komen de kinderen in het Bergse bad weer in actie voor hun zwemdiploma. De Schelp probeert er alles aan te doen om dat voor ouder en kind zo goed mogelijk te laten verlopen. ,,Daarom hebben we de grootte van de groepen tijdens het diplomazwemmen teruggebracht”, zegt Van Krieken. ,,Normaal zwemmen er 50 tot 60 kinderen tegelijk af. Straks zijn de groepen veel kleiner.”

Kinderen die voor het afzwemmen komen, wordt gevraagd met zwemkleding onder de normale kleding naar het bad te komen.

Na afloop van het diplomazwemmen mogen ouders niet de kleedkamer in. Aankleden gebeurt in het recreatiedeel van het bad, waar een tijdelijke kleedruimte is ingericht. In alle zwembaden geldt dat de horeca is gesloten.

